Сванидзе ответил на обвинения в нарушении карантина

Блогер Илиас Меркури в своем проекте «Кто гуляет в карантине» обвинил члена СПЧ, журналиста Николая Сванидзе в нарушении режима самоизоляции. Как пишет издание «Взгляд», блогер уличил Сванидзе в том, что он вернулся из Литвы 6 марта и не остался на добровольном карантине, хотя первый случай коронавируса был зафиксирован в прибалтийской республике еще 28 февраля. Вместо самоизоляции Сванидзе 13 марта пришел на «Эхо Москвы», а 19 марта был замечен в районе улицы Маршала Василевского, где «просто гулял».

Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на обвинения блогера.

«Тогда никаких распоряжений насчет карантина не было. Было бы распоряжение, я бы остался. Я бы не ездил в Литву просто. Я ж себе не враг, - сказал правозащитник. - Я живу на улице Маршала Василевского. На «Эхо Москвы» я и сейчас езжу, это часть моей работы».