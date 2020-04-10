Сванидзе ответил на обвинения в нарушении карантина

Журналист в эфире НСН рассказал, почему он после поездки в Литву не сел на карантин.

Блогер Илиас Меркури в своем проекте «Кто гуляет в карантине» обвинил члена СПЧ, журналиста Николая Сванидзе в нарушении режима самоизоляции. Как пишет издание «Взгляд», блогер уличил Сванидзе в том, что он вернулся из Литвы 6 марта и не остался на добровольном карантине, хотя первый случай коронавируса был зафиксирован в прибалтийской республике еще 28 февраля. Вместо самоизоляции Сванидзе 13 марта пришел на «Эхо Москвы», а 19 марта был замечен в районе улицы Маршала Василевского, где «просто гулял».

Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на обвинения блогера.

«Тогда никаких распоряжений насчет карантина не было. Было бы распоряжение, я бы остался. Я бы не ездил в Литву просто. Я ж себе не враг, - сказал правозащитник. - Я живу на улице Маршала Василевского. На «Эхо Москвы» я и сейчас езжу, это часть моей работы».

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Сванидзе признался, что не знает, кто такой Илиас Меркури и откуда он получает информацию о личной жизни других людей. «Кто это такой? Понятия не имею, откуда он берет информацию. Вероятно, он этому посвятил свою жизнь. Желаю ему успехов в этой деятельности», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что Меркури обвиняет в нарушении самоизоляции оппозиционных деятелей и критически настроенных к власти персон. Так, он «уличил» в нарушениях музыкального критика Артемия Троицкого, бывшего пресс-секретаря «Открытой России» Наталью Грязневич, оппозиционного политика Леонида Гозмана.

Напомним, режим самоизоляции в Москве был введен 30 марта. До этого ограничения действовали для заразившихся коронавирусом и пожилых людей.

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