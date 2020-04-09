В Москве выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Москве начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. В Мосгорсуде сообщили, что девять человек оштрафованы на 15 тысяч рублей, передает RT.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 29 марта по 1 мая в Москве из-за эпидемии коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать свои квартиры лишь в случае крайней необходимости.
В Петербурге штраф в размере 15 тысяч рублей в среду был назначен судом мужчине, который в условиях режима самоизоляции вышел на прогулку с ребенком на детскую площадку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек