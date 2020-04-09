В Москве выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утвердил подписанное соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 29 марта по 1 мая в Москве из-за эпидемии коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать свои квартиры лишь в случае крайней необходимости.

В Петербурге штраф в размере 15 тысяч рублей в среду был назначен судом мужчине, который в условиях режима самоизоляции вышел на прогулку с ребенком на детскую площадку.



