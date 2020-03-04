Сванидзе объяснил значимость передачи данных о советских военнопленных
Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал о влиянии попадания солдата в плен на его семью.
Посол Германии Геза Андреас фон Гайр рассказал, что в апреле России будут переданы данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях. Договоренность по этому вопросу была достигнута еще осенью 2019 года главами МИД ФРГ и РФ. Планируется отдать в использование российских специалистов информацию по нескольким сотням тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН объяснил значимость этого шага немецкой стороны для российских семей.
«Это очень важно, потому что до сих пор не все известно о многих из миллионов погибших наших людей. А судьба тех, кто был в плену более печальна, все они погибли мученически. Даже судьба их семей хуже, чем погибших на фронте. Так как они считались либо пропавшими без вести, либо было известно, что они в плену, а это было преступлением при сталинском режиме, поэтому их семьи считались семьями предателей со всеми вытекающими последствиями. Раскрытие всего, что связано с биографиями этих людей, заслуженных людей, сейчас уже покойных на 99,9%, это, конечно, очень важно в плане исторической памяти. Они не нуждаются в исторической реабилитации. Тогда это было важно, сейчас уже поздно. Но, тем не менее, для семей это будет существенно», - сказал Сванидзе.
При этом, он отметил, что вероятность ответной передачи Россией данных о немецких военнопленных хоть и «теоретически возможна, но практически не предсказуема».
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать военные репарации с Москвы за ущерб, который понесла Польша в годы Второй мировой войны. Варшава возлагает всю ответственность на Советский Союз, Москва с такой позицией не соглашается. Николай Сванидзе в эфире НСН назвал претензии главы польского МИДа «очень азартным и эмоциональным заявлением». По его мнению, причиной высказывания Яблонского стала «война исторических интерпретаций».
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