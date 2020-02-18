Устали и раздражены: Сванидзе объяснил желание россиян дружить с Западом

Журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН предположил, что такие результаты свидетельствуют об усталости россиян от ощущения жизни в «осаждённой крепости», а приевшаяся антизападная риторика уже вызывает раздражение.

«Я думаю, что люди устали от этого ощущения "осаждённой крепости", ощущения, что мы всё время встаём с колен, а нас на эти колени всё время кто-то опускает, и что Запад – наш враг. Почему, собственно, враг? Почему мы всё время должны менять позицию – вставать, садиться? Люди вообще устали от внешнеполитической повестки, устали от того, что мы всё время наполовину воюем с Украиной, наполовину воюем в Сирии, то ссоримся, то обнимаемся с Турцией. Люди устали и не понимают вообще, из-за чего сыр-бор, что там происходит в Сирии, Турции, почему мы должны воевать с Украиной, где, в общем, наши братья.

[Россияне] больше думают теперь о своём кармане, о ценах в магазинах. Мысли о кармане – они не плохие, не корыстные, а нормальные. Карман – это жизнь, это зарплаты и пенсии, это здоровье близких и образование детей, это уровень жизни. Об этом надо думать! Это главное. Поскольку с этим в последние годы трудности, связанные как раз с внешнеполитической повесткой, то эта повестка стала раздражать. И стали раздражать все эти антизападные постоянные обвинения, инвективы. Если вы заметили, уже постепенно, чуть-чуть, но меняется и содержание общественно-политических программ. Уже меньше про Украину, а то было такое впечатление, что мы живём на Украине, а не в России», - поделился наблюдениями журналист.

По мнению Сванидзе, схема «осаждённой крепости» перестала приносить очки российским властям, поэтому они будут ориентироваться на позицию общества.

«Поэтому я думаю, что это [результаты опроса. – Прим. НСН] показательно, да. И это должно навести власть на мысль, что нужно больше заниматься внутренними делами, а не внешними», - заключил он.

В прошлом году социологи зафиксировали рекордное за последние 12 лет число россиян, желающих эмигрировать. О таком желании заявили почти 20% опрошенных.

