Мединский предложил скопировать «Википедию»
Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил скопировать материалы «Википедии» для портала «Знание. Вики», сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании российского общества «Знание», он пояснил, что это позволит «не плодить сущности».
«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля - это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше», - сказа он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы закрыть «Википедию», заявил, что на данной площадке действительно много ошибок и искажений, однако перед закрытием следует создать её аналог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru