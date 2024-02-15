Мединский предложил скопировать «Википедию»

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил скопировать материалы «Википедии» для портала «Знание. Вики», сообщает РИА Новости.

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Выступая на заседании российского общества «Знание», он пояснил, что это позволит «не плодить сущности».

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля - это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше», - сказа он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы закрыть «Википедию», заявил, что на данной площадке действительно много ошибок и искажений, однако перед закрытием следует создать её аналог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин сайт Википедия
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