Россиянам рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта

Сафронова добавила, что за последний год цветы подорожали в среднем на 30%. В качестве причины она назвала пандемию, расходы на таможне и рост цен на бензин.

«Цветы в этом году подорожали в среднем на 30%. Это связано с нашей таможней, с подорожанием бензина, логистики. Пандемия подкосила. Все очень экономят, так как во всем нестабильность. Совсем эконом вариант – три тюльпана. Можно дарить букетики по 5, 7, 9 цветов. У нас любят нечетное количество цветов. Хотя в Европе такого предрассудка нет, никто на это не обращает внимание. Все зависит от кошелька. Сейчас можно купить любые цветы – ландыши, сирень, пионы и другие цветы, которые цветут в мае или июне. Кроме того огромный выбор экзотических цветов. Женщинам Востока не стоит дарить белые цветы и калы. Они считаются траурными. А у нас их очень любят на свадьбу дарить. У каждого свои тараканы, что называется», - уточнила флорист.

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