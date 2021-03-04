Россиянам рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта

Президент Ассоциации российских флористов напомнила, что стоимость цветов за последний год выросла на треть.

В канун Международного женского дня 8 марта президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в эфире НСН рассказала, какие цветы обычно дарят представительницам прекрасного пола в России.

«Лучше выяснить, какие цветы любит человек, и их и подарить. В другом случае, беспроигрышный вариант – это тюльпаны. Российские мужчины предпочитают дарить красные цветы – цвет любви. В нашей стране красный цвет стал очень твердой традицией еще с советских времен. Желтые тюльпаны напрасно считают вестниками разлуки. Они очень яркие, цвет солнца, живут дольше, чем другие сорта», - отметила она.

Как выбрать и сохранить цветы на Восьмое марта

Сафронова добавила, что за последний год цветы подорожали в среднем на 30%. В качестве причины она назвала пандемию, расходы на таможне и рост цен на бензин.

«Цветы в этом году подорожали в среднем на 30%. Это связано с нашей таможней, с подорожанием бензина, логистики. Пандемия подкосила. Все очень экономят, так как во всем нестабильность. Совсем эконом вариант – три тюльпана. Можно дарить букетики по 5, 7, 9 цветов. У нас любят нечетное количество цветов. Хотя в Европе такого предрассудка нет, никто на это не обращает внимание. Все зависит от кошелька. Сейчас можно купить любые цветы – ландыши, сирень, пионы и другие цветы, которые цветут в мае или июне. Кроме того огромный выбор экзотических цветов. Женщинам Востока не стоит дарить белые цветы и калы. Они считаются траурными. А у нас их очень любят на свадьбу дарить. У каждого свои тараканы, что называется», - уточнила флорист.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявлял, что подарок в Международный женский день должен идти от сердца.

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