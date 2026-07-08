Эрмитаж изменил стоимость входа в зависимости от времени посещения

Отмечается, что решение принято с целью перераспределения потока посетителей. В музее указали, что до 80% посетителей приходят в период с 11 до 16 часов, что «создаёт критическую нагрузку на инфраструктуру».

«С 14 июля вводится гибкая система билетов. Вечерние сеансы станут... дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость», - говорится в сообщении.

Также в музее указали, что задача новой системы – это «безопасность людей, экспонатов и музейных пространств».

Ранее Государственный Эрмитаж решил взыскать денежную компенсацию с посетителя, который сделал селфи на троне Павла I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

