«Свадьба и бывший парень»: По кому ударит охота Роскомнадзора на сим-карты
Россияне могут потерять свой телефонный номер, если сообщат операторам об изменении паспортных данных, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Планы Роскомнадзора заблокировать миллионы «серых» сим-карт не приведут к массовой потере россиянами своих номеров, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По данным «Ведомостей», Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Под угрозой до 7 млн корпоративных номеров и сим-карт, купленных с рук.
«В России на руках у людей больше 200 млн сим-карт, около 2 млн имеют неправильные данные. Основная часть – это банальные жизненные ситуации. Например, женщина вышла замуж и сменила фамилию, либо вы сменили паспорт. В данном случае оператор имеет право ограничить вам услуги связи, если выяснит, что паспортные данные неверны. Они запрашивают эти данные в МВД. Операторы с подачи Роскомнадзора будут блокировать такие сим-карты, после чего оставшийся без связи человек побежит в абонентскую службу. Об этом должны уведомить в смске и дать срок на исправление. Огромной житейской проблемы в этом нет, просто люди не хотели это делать, а сейчас их подталкивают», - сказал Муртазин.
По его словам, сменить данные просто, при этом операторам не выгодна потеря абонентами номеров.
«Сменить данные можно через Госуслуги, придя в офис оператора или позвонив в поддержку. Это достаточно легко, проблема здесь только в том, что человек может потерять свой номер. При этом операторам невыгодно, чтобы абоненты исчезали. Например, девушка встречалась с парнем и он оформил на себя ее сим-карту, а потом они разругались, не общаются, и она не может восстановить ее на себя. Операторы в этом случае идут навстречу, предлагая доказать, что именно вы платили за этот телефон, после чего карта переоформляется. На сегодняшний день проблемы потери номера не существует», - успокоил эксперт.
Муртазин также отметил, что для сотовых операторов установили «космические штрафы», правда, не спешат их применять.
«Этим занялись не сейчас, работа над этим идет два года, как минимум. Закон о связи однозначно говорит, что любая сим-карта, которая находится на руках человека, должна быть привязана к его данным. То же самое касается корпоративных сим-карт, и Роскомнадзор постепенно усиливает давление на операторов. В прошлом году были приняты штрафы, отличающиеся в зависимости от региона. Для Москвы минимальный штраф за каждые неверные данные сим-карты от 30 тысяч рублей до полумиллиона. Для оператора это деньги, которые он никогда не заработает с одной сим-карты реального человека за всю его жизнь. Это космические штрафы, причем за каждое прегрешение. При этом Роскомнадзор не стремится максимально штрафовать операторов. Скорее всего, они будут только в вопиющих случаях, когда это какие-то левые, выдуманные данные», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов.
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это позволит избежать вмешательства третьих стран в дела России.
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