Хинштейн: россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple
Вопрос о запрете техники американской компании Apple для рядовых россиян не рассматривается. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Депутат отметил, что Роскомнадзор намерен проверить защищенность от слежки смартфонов iPhone и планшетов iPad. Такую меру Хинштейн назвал необходимой и актуальной.
«Безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать», - обратил внимание парламентарий.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Федеральная таможенная служба (ФТС) России 21 июля запретила сотрудникам использовать гаджеты Apple на рабочем месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru