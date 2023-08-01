Хинштейн: россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple

Вопрос о запрете техники американской компании Apple для рядовых россиян не рассматривается. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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Депутат отметил, что Роскомнадзор намерен проверить защищенность от слежки смартфонов iPhone и планшетов iPad. Такую меру Хинштейн назвал необходимой и актуальной.

«Безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать», - обратил внимание парламентарий.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Федеральная таможенная служба (ФТС) России 21 июля запретила сотрудникам использовать гаджеты Apple на рабочем месте.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:AppleГаджетыСмартфоныАлександр Хинштейн

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