Суточный прирост зараженных COVID-19 в России вновь не превысил 9 тысяч

За минувшие сутки в России выявлено 8 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных в стране достигло 317 554 человек, отмечает RT. Добавим, накануне в России было подтверждено 8 764 случая заболевания коронавирусом.

По данным на 21 мая, наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 913, ещё 892 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлено 408 инфицированных, пишет Свободная пресса.

За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 3 099 человек, выздоровели 92 681 пациент.