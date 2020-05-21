Суточный прирост зараженных COVID-19 в России вновь не превысил 9 тысяч
За минувшие сутки в России выявлено 8 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Таким образом общее число инфицированных в стране достигло 317 554 человек, отмечает RT. Добавим, накануне в России было подтверждено 8 764 случая заболевания коронавирусом.
По данным на 21 мая, наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 913, ещё 892 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлено 408 инфицированных, пишет Свободная пресса.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 3 099 человек, выздоровели 92 681 пациент.
Ранее НСН писала, что летальность коронавируса COVID-19 среди людей с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у заразившихся без таких сопутствующих диагнозов, рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии Минздрава» Наталья Мокрышева.
По её словам, в группе риска находятся люди с эндокринопатиями — с системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, болезнями надпочечников, сахарным диабетом.
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Умерли
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru