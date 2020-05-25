Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с начала мая

За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония». Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в нашей стране. Там подчеркнули, что это минимальный показатель по летальности в столице после 7 мая, когда в городе умерли 39 пациентов с коронавирусом, пишет RT.

Добавим, по последним данным, общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице возросло до 2 034.