Суточная смертность от COVID-19 в Москве достигла минимума с начала мая

За минувшие сутки в Москве скончался 41 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией и диагнозом «пневмония». Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в нашей стране. Там подчеркнули, что это минимальный показатель по летальности в столице после 7 мая, когда в городе умерли 39 пациентов с коронавирусом, пишет RT.

Добавим, по последним данным, общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в столице возросло до 2 034.

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Ранее НСН писала, что пациентам с коронавирусной инфекцией не стоит лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде. С таким заявлением выступила вирусолог Надежда Жолобак. Специалист подчеркнула, что препараты из группы нестероидных противовоспалительных («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к COVID-19. Она пояснила, что эти препараты создают благотворную среду для вируса.

Что касается парацетамола, то и его Жолобак принимать не советует, поскольку его действие на коронавирусную инфекцию до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми».

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ФОТО: pixabay.com
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