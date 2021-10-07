Суточная COVID-заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза
Число новых случаев коронавируса в российской столице за сутки приблизилось к 5,5 тысячам. Это максимальное значение с 11 июля, информирует оперативный штаб по контролю ситуации с новой инфекцией.
Выявлено 5404 заражённых против 3589 днём ранее. Таким образом, заболеваемость в Москве увеличилась нарастающим темпом почти на 50%. За последние 24 часа в городе скончались 69 пациентов с COVID-19. Смертность приблизилась к показателям начала августа.
Вылечились за сутки 2347 человек. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на сегодня составляет 1 663 469. В целом по России впервые с начала года идентифицировано 27 550 новых случаев коронавируса. Это на 2 417 больше по сравнению со средой.
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Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru