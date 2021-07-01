Путин подписал закон об открытии зарубежными IT-компаниями филиалов в РФ

В Москве с 1 июля стартует кампания по ревакцинации от коронавируса Российские математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве Центр «Моя работа» с начала года трудоустроил более 47 тысяч москвичей В Москве приведут в порядок два памятника Петру I