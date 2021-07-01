Путин подписал закон об открытии зарубежными IT-компаниями филиалов в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарубежные IT-компании должны открывать представительства в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь владельцы всех интернет-ресурсов с аудиторией вше 500 тысяч пользователей в России должны создать филиалы или открыть представительства в России с 1 января следующего года.
В перечень на данный момент вошли социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и Tiktok, мессенджеры WhatsApp и Telegram, видеохостинг YouTube, поисковики и онлайн-магазины.
Ранее «закон о приземлении» одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.
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