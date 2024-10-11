Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского
Суд наложил арест на счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. В решении суда указано, что экс-глава муниципального образования города-курорта лишен права распоряжаться своими денежными средствами.
Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 года стало известно, что он отправился в зону спецоперации. В этом же месяце Копайгородский был арестован по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере. Суд решил оставить его под стражей до 18 ноября 2024 года.
Его подозревают в создании организованной преступной группы, занимавшейся продажей мест на кладбищах. Летом 2024 года по аналогичному делу был задержан советник мэра Родион Пищура.
По версии следствия, чиновники и бизнесмены продавали места на местных кладбищах по ценам от 200 тыс. до 3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского
- Депутат Курбанов опроверг участие в покушении на Кадырова
- Минфин США объявил о санкциях против нефтяного сектора Ирана
- Медведев: Путин может потребовать капитуляцию Украины в случае победы Трампа
- Рэпер Diddy останется под стражей до суда по обвинениям в торговле людьми
- СМИ: Правительство снизило требования к продаже валютной выручки для экспортеров
- Продюсер Рудченко: Леонтьев не вернется к концертной деятельности
- Кеосаян призвал не сравнивать фестиваль «Евразия» с Голливудом и Каннами
- Взнос на соцстрахование для малого бизнеса увеличится до 3 018 рублей
- Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru