Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского

Суд наложил арест на счета бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. В решении суда указано, что экс-глава муниципального образования города-курорта лишен права распоряжаться своими денежными средствами.

Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2024 года стало известно, что он отправился в зону спецоперации. В этом же месяце Копайгородский был арестован по делу о присвоении и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере. Суд решил оставить его под стражей до 18 ноября 2024 года.

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Его подозревают в создании организованной преступной группы, занимавшейся продажей мест на кладбищах. Летом 2024 года по аналогичному делу был задержан советник мэра Родион Пищура.

По версии следствия, чиновники и бизнесмены продавали места на местных кладбищах по ценам от 200 тыс. до 3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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