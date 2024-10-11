Суд арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского

Его подозревают в создании организованной преступной группы, занимавшейся продажей мест на кладбищах. Летом 2024 года по аналогичному делу был задержан советник мэра Родион Пищура.

По версии следствия, чиновники и бизнесмены продавали места на местных кладбищах по ценам от 200 тыс. до 3 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

