Супруга Арестовича назвала русский язык родным

Супруга советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича Анастасия назвала русский язык родным. Об этом она заявила в ходе беседы с журналисткой Анной Олицкой.

Секретарь СНБО заявил, что русский язык должен исчезнуть с Украины

Жена политика отказалась общаться с интервьюером на украинском языке, пояснив, что ей удобнее говорить по-русски, так, как она привыкла разговаривать с детства.

Кроме того, женщина отметила, что не считает русский «языком оккупантов» и не признает культивируемое на Украине соответствующее убеждение.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИнтервьюУкраинаРусский Язык
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