Супруга Арестовича назвала русский язык родным

Жена политика отказалась общаться с интервьюером на украинском языке, пояснив, что ей удобнее говорить по-русски, так, как она привыкла разговаривать с детства.

Кроме того, женщина отметила, что не считает русский «языком оккупантов» и не признает культивируемое на Украине соответствующее убеждение.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

