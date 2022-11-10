Супруга Арестовича назвала русский язык родным
Супруга советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича Анастасия назвала русский язык родным. Об этом она заявила в ходе беседы с журналисткой Анной Олицкой.
Жена политика отказалась общаться с интервьюером на украинском языке, пояснив, что ей удобнее говорить по-русски, так, как она привыкла разговаривать с детства.
Кроме того, женщина отметила, что не считает русский «языком оккупантов» и не признает культивируемое на Украине соответствующее убеждение.
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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