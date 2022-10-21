Секретарь СНБО заявил, что русский язык должен исчезнуть с Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом «враждебной пропаганды и промывки мозгов» для населения страны.

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В эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов» он отметил, что приветствует обязательное знание английского языка, а русский язык, по его мнению, должен исчезнуть с территории Украины.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы, это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они... нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся», — заключил политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что изучение украинского и других языков не будет под запретом в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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