Захотят - уволят: Что изменит запрет на испытательный срок для женщин с детьми
Если работодатель захочет уволить плохо работающего сотрудника, то в любом случае найдет для этого причину, заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Женщины с маленькими детьми достаточно защищены текущим законодательством, отдельной безработицы среди этой категории работников не наблюдается, особенно в условиях кадрового голода, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Госдума приняла законопроект, устанавливающий запрет на испытательный срок при приеме не работу для женщин с детьми до трех лет. Одна из автор инициативы, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, заявила, что более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей. Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких женщин, но они распространяются на возраст до полутора лет. Кузнецова отметила, что около четверти женщин после декрета устраиваются на новую работу.
«С учетом того, что в России сейчас кадровый голод, ничего не поменяется. Было ли это большой проблемой - нет. Поэтому нет необходимости решать эту проблему на уровне закона. И раньше брали и сейчас будут брать, но без испытательного срока. Работодатели придумают какой-то другой выход, чтобы попрощаться с плохо работающими сотрудниками. Причина для увольнения найдется не потому, что испытательный срок не пройден, а по другой статье Трудового кодекса», - заявил Захаров.
Отдельной безработицы среди женщин с маленькими детьми в России, отмечает собеседник НСН, не наблюдается.
«Работодатель нанимает не женщину с маленькими детьми, а специалиста, поэтому в абсолютной большинстве случаев никто на семейное положение внимания не обращает. У нас огромное количество женщин с детьми до трех лет. Все же понимают, что если двухлетнего ребенка отдавать в садик, то женщина два дня ходит на работу, а две недели дома сидит. Но мы не видим среди этой категории работниц какой-то особой безработицы. То есть не существует проблемы, которую нужно было бы решать системно. Женщины [с маленькими детьми] достаточно защищены текущим законодательством», - считает основатель SuperJob.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН ранее заявила, что никто не может уволить работника из-за возраста, наоборот, лучшие члены коллектива — люди с семьей и детьми.
