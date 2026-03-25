Женщины с маленькими детьми достаточно защищены текущим законодательством, отдельной безработицы среди этой категории работников не наблюдается, особенно в условиях кадрового голода, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Госдума приняла законопроект, устанавливающий запрет на испытательный срок при приеме не работу для женщин с детьми до трех лет. Одна из автор инициативы, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, заявила, что более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей. Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких женщин, но они распространяются на возраст до полутора лет. Кузнецова отметила, что около четверти женщин после декрета устраиваются на новую работу.

«С учетом того, что в России сейчас кадровый голод, ничего не поменяется. Было ли это большой проблемой - нет. Поэтому нет необходимости решать эту проблему на уровне закона. И раньше брали и сейчас будут брать, но без испытательного срока. Работодатели придумают какой-то другой выход, чтобы попрощаться с плохо работающими сотрудниками. Причина для увольнения найдется не потому, что испытательный срок не пройден, а по другой статье Трудового кодекса», - заявил Захаров.