Венгрия прекратит поставки газа на Украину
Венгрия приостановит поставки газа Украине, пока не возобновится транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Как отметил политик, решение было принято на заседании правительства Венгрии.
«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии», - заявил Орбан в своем видеообращении, которое транслировали телеканалы республики.
Премьер подчеркнул, что Будапешт защитит свою энергетическую безопасность, сохранит фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ.
Ранее Орбан заявил о планах Венгрии усилить охрану критической энергоинфраструктуры от действий Украины.
