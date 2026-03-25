Венгрия прекратит поставки газа на Украину

Венгрия приостановит поставки газа Украине, пока не возобновится транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Как отметил политик, решение было принято на заседании правительства Венгрии.

«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии», - заявил Орбан в своем видеообращении, которое транслировали телеканалы республики.

Премьер подчеркнул, что Будапешт защитит свою энергетическую безопасность, сохранит фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ.

Ранее Орбан заявил о планах Венгрии усилить охрану критической энергоинфраструктуры от действий Украины.

