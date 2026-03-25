СМИ: В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Стамбульский суд выдал ордер на исполнительницу главной роли в сериале «Постучись в мою дверь» актрису Ханде Эрчел.Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет RT.

В частности, газета Sabah сообщает, что по делу уже задержали 14 человек. В их числе бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи, экс-президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас и другие.

«Два человека - в розыске. Среди них — Ханде Эрчел, находящаяся за рубежом», - говорится в сообщении.

Сам актриса в своих соцсетях рассказала, что находится за границей на обучении, выразив при этом готовность дать показания по делу.

Ранее по подозрению в употреблении наркотиков был задержан звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Любовь назло» турецкий актёр Джан Яман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
