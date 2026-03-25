Армия России освободила Никифоровку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что контроль над территорией установила «Южная» группировка войск.

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Никифоровка», - отмечается в сообщении.

Ранее армия России взяла под контроль село Песчаное в Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости
Горячие новости

