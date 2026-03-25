Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов
25 марта 202612:21
Россия в качестве гуманитарной помощи отправила Ирану 300 тонн медикаментов. Об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире гостелерадиокомпании республики.
«Россия направила 300 тонн медикаментов, Таджикистан - 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов», - рассказал Коливанд.
По его словам, также помощь исламской республике оказали Китай и Азербайджан.
Ранее в МИД РФ заявили, что Иран запросил у российской стороны гуманитарную помощь из-за разрушения больниц и большого числа раненых.
