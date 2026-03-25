Песков: Россия и США продолжают контакты по Украине

Россия продолжает контакты с США по ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, контакты с американцами ведутся по имеющимся каналам, Москва «получает информацию о том, что происходит».

«Мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленное на обеспечение соответствующих условий для... выхода на урегулирование в украинских делах», - подчеркнул пресс-секретарь.

Также Песков рассказал, что каждый раунд контактов по Украине - это шаг в сторону решения ситуации с учетом интересов РФ, пишет RT. Как ожидает Москва, «добрые услуги» Вашингтона по содействию урегулированию продолжатся.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.

