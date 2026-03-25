Песков: Россия и США продолжают контакты по Украине
Россия продолжает контакты с США по ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, контакты с американцами ведутся по имеющимся каналам, Москва «получает информацию о том, что происходит».
«Мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленное на обеспечение соответствующих условий для... выхода на урегулирование в украинских делах», - подчеркнул пресс-секретарь.
Также Песков рассказал, что каждый раунд контактов по Украине - это шаг в сторону решения ситуации с учетом интересов РФ, пишет RT. Как ожидает Москва, «добрые услуги» Вашингтона по содействию урегулированию продолжатся.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта.
Горячие новости
- Памфилова: В России может появиться дистанционное голосование через спутники
- Игра на удушение: Как еще Венгрия может надавить на Украину
- Никаких подарков: Иран не собирается садиться за стол переговоров с США
- «Билайн» опроверг слухи о блокировке доступа к сети при работающем Telegram
- Песков: Иран не передавал РФ информацию о якобы мирном плане США
- Zivert обошла Басту и стала самой популярной артисткой в России
- Песков: РФ продолжит информировать Турцию об угрозах черноморским газопроводам
- «Вейпы важнее Telegram!»: Валуев назвал «первейшую задачу» Роскомнадзора
- СМИ: В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
- Песков: Россия и США продолжают контакты по Украине