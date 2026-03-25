Интенсивность украинских атак беспилотниками в последнее время объясняется тем, что им поставляют дроны 54 страны мира, а также тем фактом, что Европа отчаянно пытается затянуть для России военный конфликт до 2030 года. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Как сообщило Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами России было сбито 389 БПЛА. Согласно сводкам ведомства, которые изучила «Радиоточка НСН», это самая массированная ночная атака ВСУ как минимум за год – с середины марта 2025 года. Соболев заявил, что несмотря на то, что у России очень хорошая система ПВО, у нее есть несколько существенных недостатков.

«У нас хорошая система ПВО, и израильская система строилась на основе наших разработок. Однако у нашей системы есть два серьезных недостатка, которые нужно устранить в ближайшее время. Первый – она не видит низколетящие цели, потому что средства воздушной разведки на всех наших средствах ПВО – это радиолокаторы. Рельеф местности, лес, строения, морские волны – они засвечивают нижнюю часть экрана. И второе, противник все же хорошо видит наш радиолокатор, поэтому у нас иногда происходят дары и по Казани, и по Ижевску и по другим городам в глубине. БПЛА идут по руслам рек, по дорогам. Однако главное командование ВКС РФ уделяет этому огромное внимание, главком практически ночует на пульте управления», - рассказал он.