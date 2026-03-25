«Есть две бреши»: Генерал Соболев раскрыл, как сократить налеты украинских БПЛА
Виктор Соболев заявил НСН, что у России очень хорошая система ПВО, однако у нее есть две серьезные проблемы, которые надо устранить в ближайшее время.
Интенсивность украинских атак беспилотниками в последнее время объясняется тем, что им поставляют дроны 54 страны мира, а также тем фактом, что Европа отчаянно пытается затянуть для России военный конфликт до 2030 года. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Как сообщило Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионами России было сбито 389 БПЛА. Согласно сводкам ведомства, которые изучила «Радиоточка НСН», это самая массированная ночная атака ВСУ как минимум за год – с середины марта 2025 года. Соболев заявил, что несмотря на то, что у России очень хорошая система ПВО, у нее есть несколько существенных недостатков.
«У нас хорошая система ПВО, и израильская система строилась на основе наших разработок. Однако у нашей системы есть два серьезных недостатка, которые нужно устранить в ближайшее время. Первый – она не видит низколетящие цели, потому что средства воздушной разведки на всех наших средствах ПВО – это радиолокаторы. Рельеф местности, лес, строения, морские волны – они засвечивают нижнюю часть экрана. И второе, противник все же хорошо видит наш радиолокатор, поэтому у нас иногда происходят дары и по Казани, и по Ижевску и по другим городам в глубине. БПЛА идут по руслам рек, по дорогам. Однако главное командование ВКС РФ уделяет этому огромное внимание, главком практически ночует на пульте управления», - рассказал он.
Эта ночная атака ВСУ стала самой массовой за последний год, причем из шести самых масштабных ночных налётов беспилотников половина (три) – за последнюю неделю. Соболев объяснил такое количество беспилотников у противника и такую интенсивность атак.
«Дронами их обеспечивают 54 страны мира. За деньги, может быть, и больше. Европа, прежде всего, делает все, чтобы вооруженный конфликт на Украине и сама специальная военная операция длились как минимум до 2030-го года - когда они, по их мнению, будут готовы к войне с Россией. Им очень важно, чтобы наши Вооруженные силы не могли оказать серьезное сопротивление на других стратегических направлениях. Большая часть денег, которая выделяется на эти беспилотники, попадает в руки коррумпированных чиновников, как на самой Украине, так и, видимо, в руки их хозяев. Мы же знаем, что время от времени вооружение, которым обеспечиваются украинские ВСУ, встречается в других зонах вооруженных конфликтов. Прекратить все это можно только проведением наступательных операций с участием бронетехники с решительными целями. И в конце концов, нужно создать буферную зону и достичь целей специальной военной операции, выйдя на западные границы Украины», - подытожил он.
Ранее замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой заявил, что ВС России подготовят более 70 тысяч специалистов для беспилотных войск в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
