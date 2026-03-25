В Москве задержан администратор международной хакерской площадки
Администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок задержали в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что через платформу в течение четырех лет осуществлялась торговля украденными базами персональных данных. На площадке размещались сотни миллионов учетных записей, логины и пароли, банковские реквизиты, полученные при взломах корпоративные документы, сообщает RT.
«Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан», - написала Волк в своем канале в Мах.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных использовании и передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Фигуранта заключили под стражу.
Ранее в Ивановской области пресекли деятельность участников криминальной организации, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в размере свыше 1 млрд рублей.
