В Москве задержан администратор международной хакерской площадки

Администратора одной из крупнейших международных хакерских площадок задержали в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что через платформу в течение четырех лет осуществлялась торговля украденными базами персональных данных. На площадке размещались сотни миллионов учетных записей, логины и пароли, банковские реквизиты, полученные при взломах корпоративные документы, сообщает RT.

«Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан», - написала Волк в своем канале в Мах.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных использовании и передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Ивановской области пресекли деятельность участников криминальной организации, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в размере свыше 1 млрд рублей.

