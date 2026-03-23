Никто не может уволить работника из-за возраста, наоборот, лучшие члены коллектива — люди с семьей и детьми, рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН.



Работодатели обеспокоены, что россиянки старше 45 лет утратили профессиональные навыки и не могут быстро адаптироваться к изменившимся условиям труда. Поэтому эта категория соискателей считается наименее привлекательной. При этом напрямую об этом не говорят из-за законодательного запрета дискриминации по возрасту. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале. Буцкая опровергла эту информацию.