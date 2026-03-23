«Никого не уволят»: В Госдуме вступились за работников старше 45 лет
Работодатели ценят опытных сотрудников, а не увольняют их, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Никто не может уволить работника из-за возраста, наоборот, лучшие члены коллектива — люди с семьей и детьми, рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН.
Работодатели обеспокоены, что россиянки старше 45 лет утратили профессиональные навыки и не могут быстро адаптироваться к изменившимся условиям труда. Поэтому эта категория соискателей считается наименее привлекательной. При этом напрямую об этом не говорят из-за законодательного запрета дискриминации по возрасту. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале. Буцкая опровергла эту информацию.
«У меня было ощущение, что такой проблемы нет. Сегодня я обсудила этот вопрос с “Советом Матерей” — это общероссийская общественная организация. Они тоже не подтвердили, что такая проблема существует. Иногда бывают реальные жизненные истории, когда женщины говорят, что даже само словосочетание “молодая активная команда” является красным флагом. Это может означать что тебе в твои 45 могут отказать. По моему мнению, самые надежные сотрудники — это те, у кого уже есть семьи и дети. Их опыт, профессионализм, ответственность, воспитание и отношение к работе ценятся работодателями», — подчеркнула она.
Она добавила, что сложности с поиском работы могут быть связаны с тем, что работодатели, в принципе, не хотят никого брать.
«Никто специально никого не уволит из-за возраста. Конечно, в определенных профессиях это есть, например, в балете. Там выходят на пенсию рано. Другое дело, что сейчас, появилась новая тенденция: если увольняются старые сотрудники, то новых предпочитают не нанимать. Обязанности распределяются между теми, кто остался. Некоторые функции уже могут передавать искусственному интеллекту, если это, например, написать какой-то текст», — отметила депутат.
Горячие новости
