ПВО отразила атаку восьми летевших на Москву беспилотников

Военные днем 25 марта отразили атаку летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в канале в мессенджере Мах.

Как отметил градоначальник, всего средства ПВО ликвидировали восемь дронов, которые направлялись в сторону столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин.

Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 389 украинских дронов самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
