ПВО отразила атаку восьми летевших на Москву беспилотников
25 марта 202612:59
Военные днем 25 марта отразили атаку летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в канале в мессенджере Мах.
Как отметил градоначальник, всего средства ПВО ликвидировали восемь дронов, которые направлялись в сторону столицы.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин.
Ранее над территорией России, в том числе Московским регионом, нейтрализовали 389 украинских дронов самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
