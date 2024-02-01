Superjob: Закрытие МФО поддержали 70% россиян

По мнению респондентов, среди МФО слишком много мошеннических организаций, к тому же отсутствует контроль их деятельности. Противники МФО также отметили, что деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками.

Вместе с тем 6% россиян выступили против ликвидации МФО. Свою позицию они мотивировали тем, что доступ к финансам должен быть у всех россиян вне зависимости от их дохода. Также сторонники МФО указали на то, что порой микрозаймы — единственное решение в сложных вопросах. Однако, полагают респонденты, с потенциальными заемщиками необходимо проводить ликбез.

При этом затруднились с ответом 24% опрошенных соотечественников.

Отмечается, что опрошенные в возрасте 45 лет чаще выступали за запрет МФО, чем более молодые респонденты (72%). Кроме того, 77% противников микрозаймов имеют доход от 50 000 до 99 000 рублей, а россияне, которые хоть раз обращались за помощью в МФО, реже поддерживали их закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-займами (63% против 70%).

Ранее сообщалось, что почти треть россиян (31%) в 2023 году закрыли неиспользуемые кредитные карты.

