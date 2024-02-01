Сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила миллиард рублей
Общая сумма штрафов иностранных агентов за отсутствие соответствующей маркировки составила более 1 миллиарда рублей. Об этом заявил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — цитирует Зайцева ТАСС.
При этом Роскомнадзор заблокировал свыше 4,2 тысячи сайтов и материалов нежелательных организаций. Кроме того, по требованию ведомства было заблокировано или удалено более 792 тысяч материалов с экстремистским контентом.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 61% россиян считают иноагентов предателями, которые за деньги работают против РФ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: Ил-76 сбила ракета MIM-104A комплекса Patriot
- Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой
- СМИ: В Дубае намерены отменить концерт «Би-2» по просьбе российских дипломатов
- В Таиланде захотели продлить безвиз для российских туристов
- Суд в Забайкалье дал военнослужащему два года за отказ участвовать в СВО
- СМИ: В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
- Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов
- СМИ: Гонщик Хэмилтон перейдет в команду «Формулы-1» «Феррари»
- Собянин: Дорога от метро «Коммунарка» до улицы Поляны готова более чем на 50%
- «1984» и «Мы» возглавили рейтинг самых популярных антиутопий в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru