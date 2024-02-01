Сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки превысила миллиард рублей

«На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — цитирует Зайцева ТАСС.

При этом Роскомнадзор заблокировал свыше 4,2 тысячи сайтов и материалов нежелательных организаций. Кроме того, по требованию ведомства было заблокировано или удалено более 792 тысяч материалов с экстремистским контентом.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 61% россиян считают иноагентов предателями, которые за деньги работают против РФ, пишет «Свободная пресса».

