Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Нидерландах

Россиянин Даниил Медведев прошел в четвертьфинал травяного теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-250 в Хертогенбосе в Нидерландах.

Спортсмен обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Российский теннисист одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

В четвертьфинальном матче Медведев встретится с американцем Райли Опелкой.

Ранее россиянка Диана Шнайдер обыграла британку Кэти Бултер в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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