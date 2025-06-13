Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Нидерландах
13 июня 202508:43
Россиянин Даниил Медведев прошел в четвертьфинал травяного теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-250 в Хертогенбосе в Нидерландах.
Спортсмен обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Российский теннисист одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:4.
В четвертьфинальном матче Медведев встретится с американцем Райли Опелкой.
Ранее россиянка Диана Шнайдер обыграла британку Кэти Бултер в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России огурцы подешевели до минимума с октября прошлого года
- Гутерреш выразил обеспокоенность ударами Израиля по Ирану
- Математик спрогнозировал, что СВО закончится в 2025 году
- Стоимость золота превысила $3450 впервые с апреля
- Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Нидерландах
- Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану
- При пожаре в Подмосковье погибли пятеро детей
- Над территорией России уничтожили 125 украинских БПЛА
- В США освободили под залог российскую ученую из Гарварда Петрову
- КСИР подтвердил гибель своего командующего
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru