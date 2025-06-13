В России огурцы подешевели до минимума с октября прошлого года
Огурцы подешевели в России за минимума с октября 2024 года, в мае средняя цена за килограмм снизилась до 138,2 рубля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения Росстата.
В апреле килограмм огурцов в стране стоил 202,92 рубля, в мае цена упала ниже 139 рублей. Это минимальный показатель с октября прошлого года, когда овощи стоили 134,3 рубля.
Самые низкие цены на огурцы зафиксировали в Ульяновской области (в среднем 88 рублей), Дагестане (88,3 рубля), Калмыкии (92,2 рубля).
Кроме того, стоимость помидоров в стране в мае упала до минимума с ноября - 220,9 рубля. Дешевле всего они обойдутся в Дагестане и Калмыкии - 152,2 и 158,4 рубля за килограмм соответственно.
Ранее стало известно, что розничные цены на капусту и лук за год увеличились на 57-87%, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru