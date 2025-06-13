Стоимость золота превысила $3450 впервые с апреля
13 июня 202508:54
Цены на золото поднимались выше $3450 за тройскую унцию впервые с 22 апреля, следует из данных биржи Comex.
В 04:20 мск стоимость фьючерса на драгоценный металл с поставкой в августе увеличилась до $3450,2. К 06:01 по Москве золото подорожало до $3467.
Однако позже цены на бирже перешли к снижению, тройская унция драгметалла подешевела до $3447,3.
Ранее финансист Александр Лосев заявил, что центральные банки многих стран и частные инвесторы начали скупать золото на фоне «тарифных войн» США, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru