Стоимость золота превысила $3450 впервые с апреля

Цены на золото поднимались выше $3450 за тройскую унцию впервые с 22 апреля, следует из данных биржи Comex.

В 04:20 мск стоимость фьючерса на драгоценный металл с поставкой в августе увеличилась до $3450,2. К 06:01 по Москве золото подорожало до $3467.

Однако позже цены на бирже перешли к снижению, тройская унция драгметалла подешевела до $3447,3.

Ранее финансист Александр Лосев заявил, что центральные банки многих стран и частные инвесторы начали скупать золото на фоне «тарифных войн» США, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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