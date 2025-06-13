Математик спрогнозировал, что СВО закончится в 2025 году

Специальная военная операция на Украине должна завершиться в 2025 году, считает математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша. Об этом он заявил сайту aif.ru.

По словам эксперта, «вообще никто не верит» в прогноз, что после текущего года вооруженные конфликты на планете прекратятся навсегда.

«Я, конечно, не могу давать гарантию, что никакая винтовка или пушка ни разу не стрельнет, но исчезнет главная причина для войн - это существование... тоталитарных двойников, которых после 2025 года не будет никогда. Каждый будет шлифовать свою избушку и мысли о том, что можно бы "рулить" миром, что-то завоевать - вообще исчезнут. В этом году завершится и СВО», - отметил Кваша, подчеркнув, что «просто уверен» насчет 2025 года.

Математик пояснил, что его мнение подтверждает ряд процессов, в том числе начавшиеся переговоры. Как отметил Кваша, он спрогнозировал ситуацию на основе исторических циклов, происходящих в определенное время. Так, в истории современной России «каждые 24 года наступает время мира». Математик напомнил, что страна участвовала в вооруженных конфликтах в 1905-1917 годах, 1941-1953-м, с 1977-го по 1989-й и с 2013-го по 2025-й. По словам Кваши, как раз в этом году заканчивается «время воевать».

Ранее специалисты американского инвестбанка JPMorgan Chase спрогнозировали, что СВО может завершиться к июлю 2025 года, пишет 360.ru.

