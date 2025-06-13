Над территорией России уничтожили 125 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня... перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в заявлении.
Военные ликвидировали 70 дронов над территорией Крыма, 15 - над Орловской областью, 9 - над Белгородской, по 11 - над Курской и Саратовской областями. Кроме того, семь БПЛА сбили над Черным морем, по одному – в Брянской и Воронежской областях.
Ранее беспилотник ВСУ влетел в жилой многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области, погиб ребенок, пострадали двое взрослых, напоминает Ura.ru.
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