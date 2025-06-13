При пожаре в Подмосковье погибли пятеро детей
Пять несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошел в поселке Куровское. По данным пожарных, дом загорелся по всей площади в 72 квадратных метра.
«До прибытия спасателей была госпитализирована женщина... При тушении обнаружены тела пятерых детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», - указали в МЧС.
По данным ведомства, в доме не было пожарного извещателя.
По факту гибели несовершеннолетних подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее в доме на Белозерской улице в Москве мужчина устроил поджог в квартире и угрожал самоубийством, позже он самостоятельно потушил возгорание, напоминает РЕН ТВ.
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