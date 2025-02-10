«Сумасшедшая попытка!»: Автоконцерны массово отказываются от электромобилей
Электромобиль дороже обычного автомобиля в полтора раза, в Европе падают продажи без господдержки, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, сегодня Porsche вслед за Genesis и другими игроками возвращаются к обычным двигателям, так как начали «считать деньги», заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Немецкий производитель автомобилей Porsche признал ошибку в стратегии перехода на электромобили и возобновляет разработку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщило агентство Reuters. Осознание неверного вектора развития пришло к руководству концерна после того, как акции компании в пятницу упали сразу на 7%, что стало худшим показателем среди всех европейских фирм. Моржаретто объяснил это обычной экономикой.
«Сейчас в мире наступает отрезвление, потому что последние десять лет все увлеклись «зеленой повесткой». Все государства приняли программы, в ЕС провозгласили переход на электромобили к 2030 году. Это была какая-то сумасшедшая попытка без оглядки на экономику, чистая политика. А потом начали считать…Трамп, например, уже начал считать, в Европе тоже. Электромобиль дорогой, не везде есть розетка. Мы до сих пор не знаем, как утилизировать батареи», - объяснил он.
Моржаретто отметил, что компания Porsche не первой сообщила о таком решении, без господдержки электромобили сегодня не покупают.
«Многие компании принимают решение не отказываться от ДВС. До этого Genesis тоже сообщила, что будет выпускать все типы автомобилей. Еще раньше Audi то же самое сказала. Деньги начинают считать. Электромобиль сегодня – это длинная цепочка, большие траты в начале и конце. Дело даже не в низких продажах, в Китае хорошие продажи, в других странах они падают. Как только прекращается господдержка, люди перестают покупать электромобили. Электромобиль дороже обычного автомобиля в полтора раза, плюс ряд неудобств. Проблем много. Электромобиль может быть нашим светлым будущим, но точно не сегодня», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Европейская комиссия одобрила введение дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей в размере до 35,3% на срок пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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