Суд продлил арест Дарье Треповой до 2 декабря
Басманный суд Москвы продлил до декабря срок ареста фигурантке дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.
Заседание прошло в закрытом режиме.
«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой до 2 декабря», — постановил суд.
Теракт в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в апреле, при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ФСБ, теракт организовали украинские спецслужбы и их агенты, в том числе скрывающиеся за границей российские оппозиционеры. Правоохранители полагают, что Трепова передала Фомину статуэтку с взрывным устройством. В июле фигурантке предъявили окончательное обвинение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru