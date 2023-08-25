Суд продлил арест Дарье Треповой до 2 декабря

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой до 2 декабря», — постановил суд.

Теракт в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в апреле, при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ФСБ, теракт организовали украинские спецслужбы и их агенты, в том числе скрывающиеся за границей российские оппозиционеры. Правоохранители полагают, что Трепова передала Фомину статуэтку с взрывным устройством. В июле фигурантке предъявили окончательное обвинение.

