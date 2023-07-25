Бастрыкин: Трепова знала содержимое взорвавшей Татарского статуэтки

Дарья Трепова, вручившая военному корреспонденту Владлену Татарскому бюст с взрывным устройством, была в курсе содержимого статуэтки. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

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Трепова пыталась убедить следователей, что она не знала о бомбе внутри, и думала что там находится датчик для слежения. Однако следователи установили, что она знала, что передает Татарскому статуэтку с бомбой.

Ей предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств, а также подделке документов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Следственный КомитетАлександр БастрыкинВладлен Татарский

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