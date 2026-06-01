Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака

«Раньше продавец в магазине мог на глаз определить, сколько лет покупателю, и даже потребовать паспорт в подтверждение того, что ему уже исполнилось положенное количество лет. Сейчас же это будет бесконтрольно. Это принесет бешеные прибыли торговцам, но это страшно. Дети с детства владеют смартфонами, они родились с этим, они привыкли. Для них это все станет очень легко. Моя позиция одна: на государственном уровне должна быть запрещена продажа вейпов, алкоголя и сигарет через интернет. Категорически запрещена, вплоть до наказания какого-то! Не напугаешь — не задумаются. Важен результат», — сказала собеседница НСН.

Развитие цифровых технологий и маркетплейсов сделало онлайн‑торговлю привычной, но вместе с тем вырос объём неконтролируемой продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Их агрессивное продвижение в сети повышает доступность для несовершеннолетних, угрожая здоровью подрастающего поколения и демографическому благополучию страны. Родительские и женские организации настаивают на ужесточении законодательства и введении строгих ограничений на дистанционную продажу таких товаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о поддержке требования женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком.

