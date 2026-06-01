Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
Онлайн-продажа табака и алкоголя должна быть полностью запрещена, вплоть до наказания, сказала НСН Елена Цыплакова.
Народная артистка РФ, актриса режиссёр, педагог театра и кино Елена Цыплакова в пресс-центре НСН заявила, что онлайн-продажу никотиносодержащих изделий и алкоголя необходимо запретить на государственном уровне.
«Раньше продавец в магазине мог на глаз определить, сколько лет покупателю, и даже потребовать паспорт в подтверждение того, что ему уже исполнилось положенное количество лет. Сейчас же это будет бесконтрольно. Это принесет бешеные прибыли торговцам, но это страшно. Дети с детства владеют смартфонами, они родились с этим, они привыкли. Для них это все станет очень легко. Моя позиция одна: на государственном уровне должна быть запрещена продажа вейпов, алкоголя и сигарет через интернет. Категорически запрещена, вплоть до наказания какого-то! Не напугаешь — не задумаются. Важен результат», — сказала собеседница НСН.
Развитие цифровых технологий и маркетплейсов сделало онлайн‑торговлю привычной, но вместе с тем вырос объём неконтролируемой продажи товаров с возрастными ограничениями — алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции. Их агрессивное продвижение в сети повышает доступность для несовершеннолетних, угрожая здоровью подрастающего поколения и демографическому благополучию страны. Родительские и женские организации настаивают на ужесточении законодательства и введении строгих ограничений на дистанционную продажу таких товаров.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о поддержке требования женского и родительского сообщества о введении моратория на онлайн-торговлю алкоголем и табаком.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
- Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
- Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
- «Где торгуют, там не стреляют»: Почему бизнесмены ФРГ решили приехать на ПМЭФ
- В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
- Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день
- Онлайн-соблазны повсюду: Как привить ребенку цифровой иммунитет
- Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»
- Гусев призвал не допустить в России онлайн-торговлю алкоголем и табаком