Сугробы в Москве за выходные вырастут более чем на 10 см
Снегопад в столице продлится еще два дня. Об этом сообщил со ссылкой на данные синоптиков заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«Прирост свежевыпавшего снега может составить более 10 см», - заявил Бирюков 2 апреля.
По данным заммэра, накануне снежный покров в столице увеличился на 2 см. В связи с апрельским снегопадом городские службы работают в усиленном режиме.
«Задействовано необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», - отметил заммэра Москвы.
Коммунальная техника с 11:00 подметает проезжую часть, тротуары и дворовые территории. Также проводится противогололедная обработка. Мероприятия будут повторять по мере выпадения осадков, сообщает «Интерфакс».
Власти столицы призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, а также с пониманием относиться к работе городских служб.
По информации синоптиков, в субботу днем в Москве прогнозируется ветер до 15 м/с, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, ожидается гололедица.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что в Московском регионе в предстоящие выходные ожидаются рекордные осадки, будет сильный дождь., выпадет много снега.
«Осадки будут по-настоящему сильные. Погода в субботу будет аномальная. По определению, конец марта и начало апреля – это сухие периоды, когда осадков выпадает немного. В Москве средняя климатическая норма осадков в апреле 44 миллиметра за месяц. Сейчас прогнозируется, что за один день может выпасть 10-15 миллиметров. Вполне вероятно, что осадки будут рекордными», - сказал Вильфанд.
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