Сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров

Отмечается, что до этого рекорд (42 сантиметра) принадлежал 19 января. «Добавлю, что теперь 26 января 2024 года вместе с 26 января 2022 года делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», — подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что самые высокие сугробы в Подмосковье зафиксировали в Волоколамске (50 сантиметров).

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объеме на всем ее протяжении после аномальных снегопадов.

