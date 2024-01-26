Сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров
Сугробы после прошедшего снегопада в Москве выросли до 46 сантиметров. Это максимальный уровень с начала зимы, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что до этого рекорд (42 сантиметра) принадлежал 19 января. «Добавлю, что теперь 26 января 2024 года вместе с 26 января 2022 года делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», — подчеркнул синоптик.
Леус добавил, что самые высокие сугробы в Подмосковье зафиксировали в Волоколамске (50 сантиметров).
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объеме на всем ее протяжении после аномальных снегопадов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru