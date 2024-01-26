Вильфанд: В Москву после морозных выходных придет мартовская погода

«Закончилась оттепель, которая вчера доставляла очень много неудобств. Сегодня температура от 2 до 4 градусов ниже нуля. Скользко не только на дорогах, но и на тротуарах, будьте осторожны. Гололедица интенсивная. Выходные будут замечательные – осадков не ожидается, ветра тоже нет, в субботу еще небольшой снежок возможен, а в воскресенье штилевая погода. Температура днем около минус 5, а ночью до 10-15 градусов ниже нуля. Такая мягкая зимняя погода, которая соответствует норме. Погода хороша для прогулок, на лыжах можно, на санках. В понедельник ситуация такая же будет примерно», - отметил он.

Уже во вторник в столицу вернется оттепель, а начало февраля будет больше похоже на март, рассказал Вильфанд.

«А вот во вторник опять наступает оттепельная погода. Ночью до минус 1 градуса, а днем температура будет плюсовая до 2 градусов. На дороге каша…В последний день января тоже тепло, выше нуля – до 3 градусов. Начало февраля тоже будет теплым, осадки будут в виде мокрого снега, а вот дальше будем уже смотреть. В этом году ситуация необычная, потому что обычно переход с января на февраль – это самый холодный период. У нас же температура будет на пять градусов выше нормы, будет больше соответствовать второй половине марта», - добавил собеседник НСН.

Ранее высота снежного покрова в столице достигла 46 сантиметров. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».

