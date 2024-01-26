Вильфанд: В Москву после морозных выходных придет мартовская погода
Роман Вильфанд рассказал НСН, что столицу ожидают мягкие выходные с небольшим снегом: днем ожидается до 5 градусов ниже нуля, ночью морозы будут усиливаться.
Москву ожидают замечательные зимние выходные с небольшим минусом до пяти градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН. Синоптик посоветовал жителям и гостям столицы отправиться на прогулку, освоить лыжи или санки, так как уже на следующей неделе характер погоды изменится.
«Закончилась оттепель, которая вчера доставляла очень много неудобств. Сегодня температура от 2 до 4 градусов ниже нуля. Скользко не только на дорогах, но и на тротуарах, будьте осторожны. Гололедица интенсивная. Выходные будут замечательные – осадков не ожидается, ветра тоже нет, в субботу еще небольшой снежок возможен, а в воскресенье штилевая погода. Температура днем около минус 5, а ночью до 10-15 градусов ниже нуля. Такая мягкая зимняя погода, которая соответствует норме. Погода хороша для прогулок, на лыжах можно, на санках. В понедельник ситуация такая же будет примерно», - отметил он.
Уже во вторник в столицу вернется оттепель, а начало февраля будет больше похоже на март, рассказал Вильфанд.
«А вот во вторник опять наступает оттепельная погода. Ночью до минус 1 градуса, а днем температура будет плюсовая до 2 градусов. На дороге каша…В последний день января тоже тепло, выше нуля – до 3 градусов. Начало февраля тоже будет теплым, осадки будут в виде мокрого снега, а вот дальше будем уже смотреть. В этом году ситуация необычная, потому что обычно переход с января на февраль – это самый холодный период. У нас же температура будет на пять градусов выше нормы, будет больше соответствовать второй половине марта», - добавил собеседник НСН.
Ранее высота снежного покрова в столице достигла 46 сантиметров. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН заявили, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами
- Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны
- СМИ: В Москве шестиклассницу поймали в школе с мефедроном
- Путин обязал перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трёх месяцев
- В Москве пассажиру метро воткнули в руку отвертку во время ссоры
- ВСУ за сутки выпустили 18 снарядов по Белгородской области
- Бекмамбетов снимет триллер с Крисом Праттом
- СМИ: Специалисты начали проверку на зомбо-вирус напавшего на россиянку волка
- Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение питомцев
- Суд в Москве продлил арест журналиста из США Гершковича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru