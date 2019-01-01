Приговор «стулу Кокорина» никто оспаривать не спешит

Другое дело, если бы «стул Кокорина» представлял собой реальную практическую ценность.

«Если бы стул был инкрустирован кристаллами Сваровски, то, может быть, решение было бы другое. Была практика, когда редкие орудия преступления дарились МВД, ведомство помещало их в свой музей. Например, пистолет, который был замаскирован под будильник. Преступник подносил будильник к уху жертвы, которая пыталась расслышать тикание, и стрелял. Очень часто это вопрос автомобиля, когда преступление совершается на угнанном авто. Автомобиль стоит как вещественное доказательство, и пострадавший говорит, что он-то чем виноват, отдайте на ответственное хранение, а потом просит разрешения им управлять. Ящик коньяка иногда отдают для реализации, а иногда уничтожают «путем выливания в раковину», — припомнил случаи из практики судья в отставке.

Несмотря, что претензии по знаменитому стулу, который запечатлен на всех видео драки в столичном заведении, пока никто не предъявил, права на него есть у собственника, то есть у кафе и у потерпевшего Пака.

«Кафе или сам потерпевший могли бы оставить его себе. Стул со вмятиной от головы — это, конечно, не документ, но все равно свидетельство эпохи. Суд аукционы не проводит, да и судебные приставы этим бы тоже не озаботились. Кафе может попросить судью уточнить судьбу вещественных доказательств в порядке устранения сомнений и неясности при исполнении приговора. Есть такая простая процедура. Но юридически апелляция здесь была бы точнее», — считает собеседник НСН.