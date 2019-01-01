Приговор «стулу Кокорина» никто оспаривать не спешит
Российский федеральный судья в отставке Сергей Пашин рассказал НСН, при каком условии стул, которым футболист ударил чиновника, сможет избежать уничтожения.
Суд 8 мая приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Игрок питерского клуба «Зенит» Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, футболист «Краснодара» Мамаев — 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Наказание за две драки в центре Москвы они должны будут отбывать в колонии общего режима. В ходе оглашения приговора судья также огласил «приговор» стулу, которым Кокорин ударил в кафе «Кофемания» чиновника Дениса Пака. Как орудие преступления этот предмет мебели необходимо уничтожить, заявил он.
Неутешительный «приговор» стулу полностью соответствует закону, рассказал в эфире НСН федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.
«Согласно закону, в приговоре должна быть решена судьба вещественных доказательств. Если предмет считается не имеющим цены, например, сломанный нож или выдохшийся коньяк, то он подлежит уничтожению. Исключение составляют случаи, когда кто-то захочет взять этот предмет себе. Например, потерпевший, который говорит, что «фотография драная, но она дорога как память». Так как на стул претензий никто не заявил, решено было, что он должен быть уничтожен», — сообщил специалист.
Другое дело, если бы «стул Кокорина» представлял собой реальную практическую ценность.
«Если бы стул был инкрустирован кристаллами Сваровски, то, может быть, решение было бы другое. Была практика, когда редкие орудия преступления дарились МВД, ведомство помещало их в свой музей. Например, пистолет, который был замаскирован под будильник. Преступник подносил будильник к уху жертвы, которая пыталась расслышать тикание, и стрелял. Очень часто это вопрос автомобиля, когда преступление совершается на угнанном авто. Автомобиль стоит как вещественное доказательство, и пострадавший говорит, что он-то чем виноват, отдайте на ответственное хранение, а потом просит разрешения им управлять. Ящик коньяка иногда отдают для реализации, а иногда уничтожают «путем выливания в раковину», — припомнил случаи из практики судья в отставке.
Несмотря, что претензии по знаменитому стулу, который запечатлен на всех видео драки в столичном заведении, пока никто не предъявил, права на него есть у собственника, то есть у кафе и у потерпевшего Пака.
«Кафе или сам потерпевший могли бы оставить его себе. Стул со вмятиной от головы — это, конечно, не документ, но все равно свидетельство эпохи. Суд аукционы не проводит, да и судебные приставы этим бы тоже не озаботились. Кафе может попросить судью уточнить судьбу вещественных доказательств в порядке устранения сомнений и неясности при исполнении приговора. Есть такая простая процедура. Но юридически апелляция здесь была бы точнее», — считает собеседник НСН.
Ранее адвокат Андрей Ромашов рассказал телеканалу «360», что с этим стулом «происходят чудеса».
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