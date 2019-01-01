Стульчик жалко. Адвокат Кокорина против уничтожения вещдока
Пресненский суд Москвы принял постановление об уничтожении знаменитого стула, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил несколько раз чиновника Дениса Пака в столичном кафе. При этом, уже нет уверенности, что это тот самый стул, признанный оружием.
Как рассказал Телеканалу «360» адвокат Андрей Ромашов, с этим стулом «происходят чудеса». Показания четырёх свидетелей по этому предмету сильно разняться. В результате, прокурор даже не стал предъявлять его в качестве вещественного доказательства.
Адвокат сожалеет, что, если стул действительно уничтожат как вещественное доказательство, пострадает предмет мебели, который не имел отношения к событиям 8 октября. Ромашов также недоумевает, зачем вообще надо ликвидировать этот стул, раз его можно применять далее по прямому назначению.
Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима Павла Мамаева по делу о драках в столице. Столько же получил детский тренер Александр Протасовицкий. Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к полутора годам колонии.
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