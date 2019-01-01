Стульчик жалко. Адвокат Кокорина против уничтожения вещдока

Пресненский суд Москвы принял постановление об уничтожении знаменитого стула, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил несколько раз чиновника Дениса Пака в столичном кафе. При этом, уже нет уверенности, что это тот самый стул, признанный оружием.

Как рассказал Телеканалу «360» адвокат Андрей Ромашов, с этим стулом «происходят чудеса». Показания четырёх свидетелей по этому предмету сильно разняться. В результате, прокурор даже не стал предъявлять его в качестве вещественного доказательства.