Суд арестовал экс-супругу миллиардера Александра Галицкого

По версии следствия, женщина неоднократно требовала у бывшего мужа передать ей деньги. В случае отказа, она угрожала обнародовать компрометирующую бизнесмена информацию. За это ей грозит 15 лет колонии.

По решению Истринского суда Алия Галицкая будет находиться в СИЗО два месяца - до 3 апреля.

Ранее суд в рамках иска о разделе арестовал имущество экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого стоимостью 435 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

