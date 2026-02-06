Суд арестовал экс-супругу миллиардера Александра Галицкого
Экс-супругу миллиардера Александра Галицкого Алию арестовали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
По версии следствия, женщина неоднократно требовала у бывшего мужа передать ей деньги. В случае отказа, она угрожала обнародовать компрометирующую бизнесмена информацию. За это ей грозит 15 лет колонии.
По решению Истринского суда Алия Галицкая будет находиться в СИЗО два месяца - до 3 апреля.
Ранее суд в рамках иска о разделе арестовал имущество экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого стоимостью 435 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
