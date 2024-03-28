Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»

«В ближайшее время мы завершим подготовку ко второму чтению новой редакции базового отраслевого закона "О частной охранной деятельности". Обязательно учтем и «работу над ошибками» после "Крокуса"», - написал он.

Как добавил Хинштейн, на данный момент Росгвардия не планирует монополизировать охрану торговых центров. Более того, это физически невозможно, поскольку для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах страны потребуется не менее 200 тысяч сотрудников, что в 2,5 раза превышает сегодняшнюю численность ФГУП «Охрана».

Ранее вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта группы «Пикник» Сергей Горбачев рассказал «Радиоточке НСН», что охрана «Крокус Сити Холла» грамотно проводила осмотр посетителей здания, однако система оказалась не готова к теракту.

