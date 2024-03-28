Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
Усиление госконтроля улучшит безопасность торговых центров и других объектов массового пребывания, заявил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.
«В ближайшее время мы завершим подготовку ко второму чтению новой редакции базового отраслевого закона "О частной охранной деятельности". Обязательно учтем и «работу над ошибками» после "Крокуса"», - написал он.
Как добавил Хинштейн, на данный момент Росгвардия не планирует монополизировать охрану торговых центров. Более того, это физически невозможно, поскольку для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах страны потребуется не менее 200 тысяч сотрудников, что в 2,5 раза превышает сегодняшнюю численность ФГУП «Охрана».
Ранее вице-президент Мультимедиа Холдинга, посетитель концерта группы «Пикник» Сергей Горбачев рассказал «Радиоточке НСН», что охрана «Крокус Сити Холла» грамотно проводила осмотр посетителей здания, однако система оказалась не готова к теракту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»
- Прибор с источником радиоактивного излучения потеряли в Польше
- В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе
- Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
- Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево
- В Госдуме предложили вовлекать Telegram в выявление террористического контента
- Хинштейн анонсировал поправки в законах после теракта в «Крокусе»
- Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории
- Синоптик Вильфанд пообещал аномальные для конца марта +15 в столичном регионе
- Мигрантам намерены запретить работать в такси после теракта в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru