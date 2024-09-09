Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей
Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей за отсутствие маркировки о статусе, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что иноагенты должны маркировать любые свои материалы на всех платформах.
В осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, министр юстиции РФ Константин Чуйченко недавно на заседании коллегии ведомства заявил о том, что законодательство об иноагентах нуждается в донастройке с целью исключения возможности ухода от ответственности для тех, кто находится под иностранным влиянием. Пискарев заявил, что в Госдуме обсудят аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru