Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей за отсутствие маркировки о статусе, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что иноагенты должны маркировать любые свои материалы на всех платформах.