В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов
Фонд для финансирования неправительственных организаций, зарегистрировавшихся в реестре иноагентов, создадут в Грузии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.
Глава правительства отметил, что доноры угрожают многим НПО прекратить финансирование в случает их регистрации в реестре.
«На этом фоне... мы приняли решение основать программу грантов для грузинских НПО, которая будет финансироваться из госбюджета», — заявил Кобахидзе.
Власти Грузии в течение двух месяцев подготовят необходимые институциональные и финансовые основы для бесперебойной работы фонда. Первые грантовые проекты будут финансировать с января следующего года.
Ранее Кобахидзе сообщил, что более 450 организаций Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов, пишет RT.
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