В Грузии создадут фонд для финансирования иноагентов

Глава правительства отметил, что доноры угрожают многим НПО прекратить финансирование в случает их регистрации в реестре.

«На этом фоне... мы приняли решение основать программу грантов для грузинских НПО, которая будет финансироваться из госбюджета», — заявил Кобахидзе.

Власти Грузии в течение двух месяцев подготовят необходимые институциональные и финансовые основы для бесперебойной работы фонда. Первые грантовые проекты будут финансировать с января следующего года.

Ранее Кобахидзе сообщил, что более 450 организаций Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов, пишет RT.

