Суды РФ стали в пять раз чаще назначать принудительные работы

Суды в Российской Федерации стали в пять раз чаще приговаривать обвиняемых к принудительным работам в качестве альтернативы лишения свободы. Такую статистику обнародовал исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Петр Серков. Он выступил с докладом на семинаре-совещании председателей Советов судей судов и регионов.

Как уточнил Серков, статистика приведена по сравнению с 2020 годом. К принудительным работам в 2023 году были приговорены 17300 человек. Кроме того, зафиксировано снижение на 6% числа удовлетворенных ходатайств следствия по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. На 11% реже удовлетворялись ходатайства о продлении срока арестов обвиняемым.