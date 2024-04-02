Суды РФ стали в пять раз чаще назначать принудительные работы

Суды в Российской Федерации стали в пять раз чаще приговаривать обвиняемых к принудительным работам в качестве альтернативы лишения свободы. Такую статистику обнародовал исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Петр Серков. Он выступил с докладом на семинаре-совещании председателей Советов судей судов и регионов.

Как уточнил Серков, статистика приведена по сравнению с 2020 годом. К принудительным работам в 2023 году были приговорены 17300 человек. Кроме того, зафиксировано снижение на 6% числа удовлетворенных ходатайств следствия по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. На 11% реже удовлетворялись ходатайства о продлении срока арестов обвиняемым.

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По данным Петра Серкова, в 2023 году российские судьи рассмотрели 39 миллионов дел. Это на два миллиона меньше к 2022 году. В первую очередь это вызвано двукратным сокращением числа административных дел.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на 17% также уменьшилось количество дел по административным правонарушениям - с 7,3 миллиона до 6,1 миллиона дел.

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Фото: supcourt.ru
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