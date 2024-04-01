«Не по Сеньке шапка»: Почему Медведев не стал главой Верховного суда

В феврале в возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Позже Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакансии на должность главы ВС. Эксперты называли одними из возможных кандидатов на этот пост Ирину Подносову, а также зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам Пашина, Медведев, скорее всего, не подал документы, поэтому не был в итоге рассмотрен на должность.

«Если Дмитрий Медведев не подал свои документы, значит, его кандидатуру не разбирают. Медведев совсем неподходящая кандидатура для этой должности. У него нет навыков судейской работы и, как мне кажется, характера, достойного такой должности. Полагаю, что "не по Сеньке шапка". Подносова же специалист не по уголовным делам, каким был Лебедев. Она специалист по экономическим делам, в этом направлении, очевидно, и будут проходить изменения. Было бы хорошо, если бы она, к примеру, восстановила прием адвокатов и жалобщиков по уголовным делам. Но сомневаюсь, что это будет реализовано», - отметил он.

Подносова окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета в 1975 году по специальности «правоведение», в том же году начала юридическую карьеру с должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. Много лет проработала судьей. С 24 июля 2020 года назначена зампредом Верховного суда России, председателем судебной коллегии по экономическим спорам, передает «Радиоточка НСН».

