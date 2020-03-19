Суды будут рассматривать только безотлагательные дела из-за коронавируса

79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве 12 тысяч человек прошли лечение в отделении неотложной кардиологии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Рекордная закупка зафиксирована на Портале поставщиков Завершено возведение основных конструкций островной платформы Курьяново МЦД