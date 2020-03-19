Суды будут рассматривать только безотлагательные дела из-за коронавируса

Российским судам предписали рассматривать дела выборочно из-за коронавируса. Согласно постановлению президиума Верховного суда РФ, в ближайшее время должны рассматриваться лишь срочные дела. Кроме того, необходимо ограничить доступ в суд лиц, которые не являются участниками процесса, сообщает RT.

Правительство не исключило усиление ограничительных мер из-за COVID-19 по всей России

Судам предписали на время прекратить личный прием граждан. Подать документы люди смогут через электронные интернет-приемные и по почте.

Мера действует с 19 марта по 10 апреля, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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